Hart bei Graz stimmt für den Bildungscampus!

1.514 BürgerInnen (31% Wahlbeteiligung) stimmten über den geplanten Bildungscampus in Hart bei Graz ab. 64,7% bzw. 978 BürgerInnen haben sich für Ja entschieden.

Hart bei Graz (OTS) - Soll in Hart bei Graz ein Bildungscampus kommen? So lautete die Frage, über die Hart bei Graz in den vergangenen zehn Tagen abstimmen konnte. Bürgermeister Jakob Frey freut sich über das klare Votum.

Das Projekt, das von der Bundesimmobiliengesellschaft errichtet werden könnte, soll aus Volksschule, Gymnasium und einer Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik bestehen. Die verschiedenen Schulformen des Bildungscampus Hart bei Graz sollen gemeinsam geplant und nach modernsten pädagogischen Erkenntnissen geführt werden. Die geschätzten Baukosten belaufen sich ca. auf 36 Mio. Euro. Ca. 25 Mio Euro trägt der Bund, der Rest müsste von der Gemeinde mit Unterstützung des Landes finanziert werden.

„Jetzt liegt es am Gemeinderat zu zeigen, dass er den Willen der Bevölkerung ernst nimmt, das Grundstück für den Bau des Bildungscampus umzuwidmen.“ sagt Bürgermeister Jakob Frey.

