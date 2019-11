Neues Sicherheitskonzept für Wirtschaftspark Wolkersdorf

LR Bohuslav: In Zusammenarbeit mit Unternehmen und Bezirkspolizeidirektion entwickelt

St. Pölten (OTS/NLK) - Der ecoplus Wirtschaftspark Wolkersdorf ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Dieses Wachstum hat auch zu einem Anstieg der Einbruchskriminalität im Wirtschaftspark geführt. Daher setzt ecoplus, die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, aktuell ein neues Sicherheitskonzept um, das unter anderem in enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen und der Bezirkspolizeidirektion entwickelt wurde.

„Wir wollen unseren Betrieben das bestmögliche Service in unserem Wirtschaftspark bieten. Dazu gehört auch ein Sicherheitskonzept, damit dieses Areal in Zukunft nicht nur zu den besonders schnell wachsenden Wirtschaftsparks, sondern auch zu den besonders sicheren Wirtschaftsparks in unserem Land zählt“, so Wirtschafts-Landesrätin Petra Bohuslav.

„Unser Ziel ist eine durchgehende Überwachung des Wirtschaftsparks mit Kameras. Damit wollen wir potenzielle Einbrecher abschrecken und das Sicherheitsgefühl der Unternehmerinnen und Unternehmer und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heben“, betont ecoplus-Aufsichtsrat Kurt Hackl.

„Wir haben in Kooperation mit den zuständigen Behörden ein Konzept entwickelt, das den Anspruch an erhöhte Sicherheitsstandards erfüllt. Durch die neu installierten Überwachungskameras unterstützen wir auch eine schnellere und bessere Aufklärung bei Einbrüchen und können im Ernstfall die Daten an die Exekutive übermitteln“, informiert ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki.

Gestartet wurde das Projekt bereits 2017 und nach den rechtlichen Abklärungen in Bezug auf die Datenschutzverordnung kann das Projekt jetzt umgesetzt werden: In einem ersten Ausbauschritt wurden die Kameras zur Risikominimierung an strategischen Punkten im Wirtschaftspark installiert. Der zweite Ausbauschritt soll bereits 2020 umgesetzt werden.

Weitere Informationen: Büro LR Bohuslav, Markus Burgstaller, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail markus.burgstaller @ noel.gv.at, bzw. Wirtschaftsagentur ecoplus, Andreas Csar, Telefon 02742/9000-19616, E-Mail a.csar @ ecoplus.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse