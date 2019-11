Vollath zu „China Cables“: Verzweifelte Lage der Uiguren braucht globale Aufmerksamkeit

EU-Menschenrechtspreis für Ilham Tohti genau richtige Entscheidung

Wien (OTS/SK) - Die Enthüllungen eines Netzwerks von InvestigativjournalistInnen, die sog. „China Cables“, liefern neue Beweise für die systematische Verfolgung und Unterdrückung der muslimischen Uiguren in China. Bettina Vollath, SPÖ-Abgeordnete im Menschenrechtsausschuss des EU-Parlaments, kritisiert das Vorgehen der chinesischen Regierung scharf: „Von wegen freiwillige Weiterbildungsmaßnahmen, das Rechtfertigungskonstrukt der chinesischen Regierung bricht heute wie ein Kartenhaus in sich zusammen. In China wird die muslimische Minderheit der Uiguren seit Jahrzehnten unterdrückt. In der Region Xinjiang sind laut Berichten von NGOs eine Million Menschen in Umerziehungslagern interniert, der Rest der Bevölkerung wird mittels modernster Technik auf Schritt und Tritt überwacht. Die dystopische Zukunftsvision ist im Westen Chinas bereits heute Realität. Es handelt sich um eines der größten systematischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in unserer Zeit.“ ****

Aus diesem Anlass betont Bettina Vollath ein weiteres Mal, wie wichtig die Verleihung des diesjährigen Sacharow-Preises für geistige Freiheit an den uigurischen Wissenschaftler Ilham Tohti ist: „Er hat in seinem Engagement für seine Landsleute immer auf Dialog und Versöhnung gesetzt und muss dafür den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Er hat den Sacharow-Preis mehr als verdient – und ich baue sehr darauf, dass diese Preisverleihung die notwendige Aufmerksamkeit für die verzweifelte Lage der Uiguren in China erzeugt. Die Ausmaße der Unterdrückung sind schwer zu erfassen, dazu kommen noch die Anstiftung zur Denunziation und Punktesysteme für gewolltes Verhalten. Chinas Vorgehen ist brutal, unmenschlich und perfide. Die EU muss sich auf allen Ebenen für eine Verbesserung der Lage der Uiguren starkmachen.“ (Schluss) ls

