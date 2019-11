AktionsGemeinschaft verurteilt antisemitische WhatsApp-Gruppen

Wien (OTS) - „Solche Inhalte haben an einer weltoffenen und freien Hochschule keinen Platz!“, so Klaus König, Obmann der AktionsGemeinschaft Uni Wien angesichts der Dienstvormittag veröffentlichen Inhalte einer Chatgruppe von Studierenden der Fakultät für Physik an der Universität Wien. „Menschenverachtende Hetze darf nicht als schlechter Humor abgetan werden. Wir fordern daher die rasche und umfassende Aufklärung der Hintergründe dieser Gruppen!“

