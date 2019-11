Gewerkschaft vida: Mehr Personal in Pflege und Betreuung Gebot der Stunde

Rahmenbedingungen verbessern, um hohe Qualitätsstandards zu sichern

Wien (OTS) - „Die heute präsentierten Zahlen über den Personalbedarf im Pflege- und Betreuungsbereich unterstreichen einmal mehr, dass die Zeit der schönen Reden und Versprechen vorbei ist. Die verantwortlichen Entscheidungsträger müssen rasch handeln“, so Sylvia Gassner, Vorsitzende des Fachbereichs Soziale Dienste in der Gewerkschaft vida. „Es führt kein Weg vorbei an einer Personalaufstockung um mindestens 20 Prozent. Nur so können wir dem Personalmangel essentiell etwas entgegensetzen“, ergänzt Gerald Mjka, Vorsitzender des Fachbereichs Gesundheit in der vida.

Personal dringend aufstocken

Beide GewerkschafterInnen erinnern daran, dass „beste Ausbildung und Arbeitsbedingungen erforderlich sind, um wieder mehr Menschen für Pflege- und Betreuungsberufe zu begeistern“. Nicht nur in der Langzeitpflege, sondern „auch in den heimischen Spitälern herrscht eklatante Personalnot. Genau darauf zielt auch unsere derzeitige Offensive ‚Mehr von uns. Besser für alle.‘. Wir brauchen rasch mehr Personal, wenn wir drohende Engpässe vermeiden wollen. Zudem sind bundesweit einheitlichen Standards für die Personalplanung in der Pflege unumgänglich“, so Mjka.

Menschen mit bester Ausbildung für Beruf begeistern

Gassner und Mjka pochen auch darauf, dass „bei den Ausbildungen auch rasch ein Turbo eingeschaltet wird. Der Pflegeberuf muss für Menschen wieder attraktiv werden. Nur wer qualitativ gut ausbildet, hilft der Branche auch nachhaltig“. Für Gassner steht jedoch außer Frage, „dass es eine fundierte gesundheitliche Ausbildung sein muss. Was wir nicht wollen, sind 15-jährige Lehrlinge am Krankenbett. Eine Pflegelehre wäre der völlig falsche Weg. Wir fordern einen einfacheren sowie kostenlosen Zugang zu den Hochschulausbildungen in Gesundheitsberufen. Zudem brauchen wir auch berufsbildende mittlere und höhere Schulen für Pflege“.



Abschließend betonen beide vida-GewerkschafterInnen, dass „Arbeit mit Menschen wieder attraktiv werden muss. Wir wissen, dass die KollegInnen ihre Arbeit sehr gerne machen. Viele sind aber an den Grenzen ihrer Belastbarkeit. Wir brauchen endlich mehr Personal in den Gesundheits- und Pflegeberufen, denn nur mehr Personal bringt mehr an Zeit für die Beschäftigten und somit mehr Qualität in der Betreuung.“

Webtipp: www.vida.at/mehrvonuns





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Peter Leinfellner

Tel.: 01 53444 79-267

Mobil: 0650/36 36 399

peter.leinfellner @ vida.at

www.vida.at