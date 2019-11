„ORF III Kulturdienstag“: Premiere „Mysterien in Rot-Weiß-Rot: Habsburgs goldene Träume“, „erLesen“ mit Matthias Strolz

Außerdem: „Maximilian und sein Tirol“, „André Hellers Menschenkinder: Christoph Ransmayr“, „Nationalratssondersitzung zur Causa Casinos“

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ am 26. November 2019 präsentiert ab 20.15 Uhr Teil zwei der neuen, fünfteiligen „Erbe Österreich“-Reihe „Mysterien in Rot-Weiß-Rot“ – „Habsburgs goldene Träume“. In einer neuen „erLesen“-Ausgabe kommt es danach zum Aufeinandertreffen zweier besonders schlagfertiger Herren: Matthias Strolz und Heinz Sichrovsky. Packende Gespräche gibt es auch in einer neuen Sendung von „André Hellers Menschenkinder“ mit Schriftsteller Christoph Ransmayr.

Bereits um 13.00 Uhr kommt es auf Antrag von SPÖ, Grünen und NEOS zu einer „Nationalratssondersitzung zur Causa Casinos“, die „Politik live“ in voller Länge überträgt.

„Erbe Österreich“ lüftet im zweiten Teil von „Mysterien in Rot-Weiß-Rot“ die Geheimnisse um „Habsburgs goldene Träume“ (20.15 Uhr). Noch Maria Theresias Ehemann Franz Stephan glaubte an die chemische Herstellung von Gold. Im niederösterreichischen Kirchberg am Wagram fand sich im Boden vergraben ein altes alchemistisches Labor aus dem 16. Jahrhundert – Beweis dafür, wie ernsthaft die Suche nach der Gold-Formel damals betrieben wurde. Das Labor scheint so weit intakt zu sein – was genau passiert, wenn es im Film von Christian Papke erstmals wieder seinen Betrieb aufnimmt?

Um 21.05 Uhr geht es mit einer „Erbe Österreich“-Dokumentation von Georg Laich weiter. Zum 500. Todestag des legendären Habsburgers führt die Produktion von ORF III in Zusammenarbeit mit dem Landesstudio Tirol an die schönsten Plätze von „Maximilians Tirol“ – von seiner Residenzstadt Innsbruck mit dem Goldenen Dachl und den berühmten „Schwarzen Mandern“ über die spektakuläre Martinswand mit der „Maximiliangrotte“ bis hin zur Festung Kufstein.

Der ehemalige Klubobmann der NEOS, Matthias Strolz, bezeichnet sich nun selbst als „Unternehmer“. Bei Heinz Sichrovsky in „erLesen“ (21.55 Uhr) stellt er sein neuestes Buch „Sei Pilot deines Lebens“ vor und erzählt von seinem Dasein nach der Politiker-Karriere. Außerdem zu Gast sind Autorin Gertraud Klemm sowie Autor und Regisseur Kurt Palm. Klemm führt in ihrem neuen Roman „Hippocampus“ die Literaturbranche vor. Palm hingegen liefert mit seinem neuen Buch „Monster“ eine aufsehenerregende Fortsetzung des Erfolgs „Bad Fucking“.

Zum Abschluss des „ORF III Kulturdienstag“ erzählt der 1954 in Wels geborene Schriftsteller Christoph Ransmayr in „André Hellers Menschenkinder“ (22.45 Uhr) über sein bewegtes Leben.

Schon während seines Studiums schrieb er für Zeitschriften wie „GEO“, bevor er sich schließlich als freiberuflicher Autor einen Namen machte. Seine Werke wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet. Ransmayr gewährt im Gespräch mit André Heller sehr persönliche Einblicke.

