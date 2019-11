28.11. Kinofilm und Diskussionsabend "Bauer Unser"

Buddhismus im Dialog lädt ins Kino ein

Wien (OTS) - „Buddhismus im Dialog“ ist ein Veranstaltungsformat der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft. Der vierte „Buddhismus im Dialog“ lädt zu einem interessanten Film- und Diskussionsabend ein.

BAUER UNSER

Do., 28.11. 2019, 18.30 Uhr

Wiener Urania, Mittlerer Saal, Uraniastraße 1

1010 Wien

BAUER UNSER ist ein sehenswerter und spannender Film, in dem deutlich wird, wie Wirtschaftspolitik und Gesellschaft immer öfter vor der Industrie kapitulieren.



Anschließend diskutieren der Regisseur des Films, Robert Schabus, gemeinsam mit Horst Moser, geschäftsführender Gesellschafter von BIOGAST, Österreichs größten Fachgroßhandel für biologische Lebensmittel und Ludwig Ullmann, der sein gesamtes Berufsleben als Bauer die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte im eigenen Betrieb miterlebt hat.

„Bauer unser“ – der Film, zeigt gleichermaßen ungeschönt wie unaufgeregt, wie es auf Bauernhöfen zugeht. Regisseur Robert Schabus bleibt in seiner Doku vordergründig unparteiisch. Doch so vielfältig die Bauern, vom Biobauern bis zum konventionellen Agraringenieur, so einhellig der Tenor: So kann und wird es nicht weitergehen. Das Mantra der Industrie – schneller, billiger, mehr – stellen die meisten von ihnen in Frage.

In diesem Film wird deutlich, wie Wirtschaftspolitik und Gesellschaft immer öfter vor der Industrie kapitulieren. Weit entfernt von rosigen Bildern einer ländlichen Idylle gibt es dennoch Momente der Hoffnung. Etwa wenn der Gemüsebauer und Rinderzüchter Simon Vetter stolz darauf ist, ein Bauer zu sein, der seine Kunden kennt und der Entfremdung entgegenhält. Oder wenn die Bio-Schafzüchterin Maria Vogt eigenhändig Schafe melkt und frohlockt: „Hey, es geht ja auch ganz anders!“

Eintritt frei, Spenden erbeten

Medienpartner Ö1

Netzwerkpartner-Organisationen

Animal Compassion, BIORAMA, Filmladen Filmverleih, GlobArt,

Internationales Bildungsnetzwerk PILGRIM, Klimaschutzvolksbegehren, Vegan.at

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft (ÖBR)

Tel.: 0043 1 512 37 19

office @ buddhismus-austria.at

www.buddhismus-austria.at