5. Bezirk: Musik-Abend mit Babich, Huang und Devaux

Wien (OTS/RK) - Unter dem Titel „4 Hände für 1 Klavier“ gastieren am Freitag, 29. November, im Festsaal im Amtshaus Margareten (5., Schönbrunner Straße 54) erstklassige Instrumentalisten: Ab 19.30 Uhr tragen die Pianisten Jui-Lan Huang und Philippe Devaux gemeinschaftlich Stücke der Tondichter Debussy, Dvorak und Bizet vor. Im Vorprogramm wirkt ab 19.00 Uhr eine 13 Jahre junge Sängerin, Flötistin und Geigerin aus Weißrussland an dem erbaulichen Konzert mit: Maryane Babich verfügt nur über eine geringe Sehkraft und wird von den Organisatoren als „Engel auf Erden“ bezeichnet. Begleitung am Flügel: Di Hao. Dieses Musik-Projekt des Kunst- und Kulturvereines „Take5“ unterstützen der Bezirk sowie „Wien Kultur“ und andere Partner. Der Verein hat folgende Bitte an das Publikum: „Um großzügige Spenden für die Künstler wird ersucht“. Auskünfte und Anmeldungen zum Konzert per E-Mail: verein.take5@gmail.com.

Allgemeine Informationen:

Kunst- und Kulturverein „Take5“:

https://vereintake5.jimdo.com/

Veranstaltungen im 5. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse