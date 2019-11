Nepp: FPÖ-Steiermark hat hervorragend wahlgekämpft

Österreich braucht die FPÖ als starke rot-weiß-rote Kraft

Wien (OTS) - „Die freiheitlichen Freunde mit Mario Kunasek an der Spitze haben ausgezeichnet wahlgekämpft und angesichts der aktuellen Situation das bestmögliche Ergebnis erreicht. Aufgrund des medialen Trommelfeuers ist das Wahlergebnis für die FPÖ leider nicht wie erhofft ausgefallen“, sagt heute der geschäftsführende Wiener FPÖ-Landesparteiobmann, Vizebürgermeister Dominik Nepp.

Die FPÖ gehe jetzt auf Bundesebene mit Norbert Hofer als Parteiobmann und Herbert Kickl als Klubobmann geschlossen in die Zukunft. Nach den Ereignissen in diesem Jahr habe Norbert Hofer die Partei in einer schwierigen Zeit übernommen und den Weg der Erneuerung eingeleitet. „Wenn die FPÖ ihren Kernthemen, wie dem Kampf gegen die illegale Migration, den ausufernden politischen Islam und für soziale Gerechtigkeit für die Österreicherinnen und Österreicher treu bleibt, werden wir bald auf die Erfolgsspur zurückkehren. Gerade in Hinblick auf die drohende schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene und dem damit verbundenen Linkskurs der ÖVP braucht es mehr denn je eine starke rot-weiß-rote politische Kraft, welche die Interessen der Österreicherinnen und Österreicher vertritt. Und das ist einzig und allein die FPÖ“, sagt Nepp. (Schluss) lb

