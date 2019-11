NEOS zum Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen: Mehr Budget für Gewaltschutz und vollständige Umsetzung der Istanbul-Konvention

Henrike Brandstötter: „Während NGOs unverzichtbare Arbeit beim Gewaltschutz leisten, tut die Politik zu wenig. Es braucht endlich ein koordiniertes Vorgehen.“

Wien (OTS) - „Gewalt gegen Frauen ist nach wie vor ein massives Problem in Österreich, das die gesamte Gesellschaft betrifft. Organisationen und Vereine im Gewaltschutzbereich leisten absolut unverzichtbare Arbeit, um Opfern zu helfen, sowie der Prävention und Täterarbeit. Ich möchte den heutigen Tag auch nutzen ihnen dafür ausdrücklich zu danken,“ so NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter zum heutigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. „Denn während NGOs so immens wichtige Arbeit leisten, tut das offizielle Österreich zu wenig, um Frauen und Kinder vor Gewalt zu schützen: Die Förderungen für die erwähnten Organisationen und Anlaufstellen sind ein Fleckerlteppich, mit dem keine Hilfseinrichtung langfristig planen kann. Wir müssen hier endlich die langfristige Finanzierung und damit Planungssicherheit garantieren, das Budget für Gewaltschutz erhöhen und vor allem eine Stelle schaffen, die das Budget und alle Maßnahmen koordiniert.“

Außerdem müsse Österreich die Istanbul-Konvention endlich vollständig umsetzen und den Empfehlungen des GREVIO-Berichts schleunigst folgen, fordert Brandstötter: „Denn der Bericht zeigt: Es gibt in Österreich zu wenige Hilfseinrichtungen für Opfer von sexueller Gewalt und Vergewaltigung, Zwangsheirat und weiblicher Genitalverstümmelung; vor allem Frauen mit Behinderungen, Asylwerberinnen und auch Kinder, die Zeugen von häuslicher Gewalt werden, bekommen nicht die notwendige Unterstützung und Betreuung.“ NEOS schlagen hier etwa Gewaltambulanzen in allen Bundesländern vor, wo Opfer an einem einzigen Ort schnell, niederschwellig und anonym Zugang zu medizinischer, psychologischer und rechtlicher Unterstützung haben.

