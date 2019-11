Black Friday 2019: Schon rund die Hälfte aller unter 24 kaufen am liebsten am Smartphone ein

Studie von Paysafe zeigt: Präferenz hängt vom Alter ab

Um im Wettbewerb um junge Zielgruppen bestehen zu können, müssen Händler sicherstellen, dass sie speziell auf mobilen Geräten ein bruchloses Shopping-Erlebnis für ihre Kunden bieten. Sie müssen auch über einen reibungslosen mobilen Zahlungsprozess verfügen, der die gängigsten Zahlungsmethoden akzeptiert. Dabei geht es letztlich nicht um ein wenig Marktanteil, sondern ums Überleben in einem hoch kompetitiven Umfeld. Udo Müller von Paysafe und CEO von paysafecard in Wien

Wien (OTS) - Ziemlich eindeutig sind die Einkaufspräferenzen der Österreicher am Black Friday, der heuer auf den 29. November fällt. Laut Statista gaben Österreicher am Black Friday zuletzt im Schnitt 185 Euro für Elektronik-Güter aus, 80 Euro für Bekleidung und ebenso 80 Euro für Sportartikel. (1)

Ebenso eindeutig ist der Trend zum Shopping via Smartphone, speziell bei der Generation der 16- bis 24jährigen: Laut einer Studie von Paysafe kaufen 46% der heimischen Generation Z öfter über das Smartphone ein als auf anderen Geräten. Unter den österreichischen Millennials (25-39 Jahre) sinkt diese Rate auf 35%, und in der Generation X (40-54 Jahre) shoppen lediglich 21% der Österreicher mobil. Bei Menschen ab 55 fällt dieser Wert dann auf nur mehr 5% ab. (2)

Udo Müller von Paysafe und CEO von paysafecard in Wien: „Um im Wettbewerb um junge Zielgruppen bestehen zu können, müssen Händler sicherstellen, dass sie speziell auf mobilen Geräten ein bruchloses Shopping-Erlebnis für ihre Kunden bieten. Sie müssen auch über einen reibungslosen mobilen Zahlungsprozess verfügen, der die gängigsten Zahlungsmethoden akzeptiert. Dabei geht es letztlich nicht um ein wenig Marktanteil, sondern ums Überleben in einem hoch kompetitiven Umfeld.“



Über die Paysafe Gruppe

Die Paysafe Gruppe (Paysafe) ist eine führende spezialisierte Zahlungsplattform mit dem zentralen Ziel, Unternehmen und Konsumenten zu verbinden, um nahtlose Zahlungsvorgänge zu ermöglichen. Dabei wird auf die internationale, branchenführende Expertise im Processing, bei digitalen Wallets, Kartenzahlungen und Bargeldlösungen für das Internet zurückgegriffen.

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Online-Zahlungsgeschäft, einem jährlichen Gesamttransaktionsvolumen von mehr als 85 Mrd. USD und rund 3.000 Mitarbeitern an über 12 globalen Standorten verbindet Paysafe Unternehmen und Verbraucher weltweit durch über 200 Zahlungsarten in mehr als 40 verschiedenen Währungen. Die Lösungen werden auf einer integrierten Plattform geboten und sind auf mobile-initiierte Zahlungen, real-time analytics und die Konvergenz von stationärem und digitalem Handel ausgerichtet.

Besuchen Sie uns unter www.paysafe.com

Über Lost in Transaction 2019

„Lost in transaction: Gen Z expectations at the checkout?“ ist eine unabhängige Studie, durchgeführt im zweiten Quartal 2019 von Paysafe in Kooperation mit der englischen Agentur Loudhouse. Es wurden 6.197 Verbraucher in den USA, Großbritannien, Kanada, Deutschland, Österreich und Bulgarien befragt. Die Teilnehmer lassen sich in sechs verschiedene Altersgruppen einordnen und haben ganz unterschiedliche berufliche Hintergründe.

