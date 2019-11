ORF SPORT + mit dem Skisprung-Weltcup in Wisla

Am 26. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 26. November 2019, in ORF SPORT + sind das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, „Formula E Street Racers“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr sowie die Höhepunkte vom Skisprung-Weltcup Team in Wisla um 20.15 Uhr, vom Skisprung-Weltcup Einzel in Wisla um 21.15 Uhr und vom Damen-Slalom in Levi um 22.00 Uhr.

In Wisla in Polen fand der Saisonauftakt der Skispringer mit einem Teamspringen statt. Für Österreich traten Stefan Kraft, Daniel Huber, Philipp Aschenwald und Jan Hörl an. Das Quartett konnte bei schwierigen und wechselhaften Bedingungen 1018,2 Punkte erzielen und verwies Norwegen auf Platz zwei und Polen auf Platz drei. Nach dem Auftaktsieg im Teamspringen mussten die ÖSV-Springer im Einzelbewerb einen Rückschlag wegstecken. Alle fünf Österreicher konnten sich zunächst für den Finaldurchgang qualifizieren, bei schwierigen und wechselnden Bedingungen wurde das Potenzial aber nicht ausgeschöpft. Der Sieg ging an den Norweger Daniel-Andrè Tande.

