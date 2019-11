PK-Einladung: Präsentation Erkenntnisse Screening-Gruppe Frauenmorde und der Initiativen zur Stärkung Opferschutz und Gewaltprävention

Wien (OTS) - Zu Beginn des Jahres 2019 kam es in Österreich zu einer Häufung von Morddelikten bei denen Frauen getötet wurden. Aus diesem Anlass wurde im Innenministerium eine Screening-Gruppe eingerichtet. Anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ (25. November-10. Dezember 2019) wird über diese Inhalte und Erkenntnisse informiert. Maßnahmen der Bundesregierung zur Stärkung der Gewaltprävention und des Opferschutzes werden vorgestellt. Alle MedienvertreterInnen sind herzlich zu einer Pressekonferenz mit Foto- und Filmmöglichkeit eingeladen.

Als GesprächspartnerInnen stehen zur Verfügung:

Bundesminister Dr. Wolfgang Peschorn, Bundesministerium Inneres

Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend im Bundeskanzleramt Mag.a Ines Stilling

Stv. Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, General Franz Lang

Univ.-Ass. MMag.a Hanna Rumpold, Bakk. BA, Institut für Strafrecht und Kriminologie, Universität Wien

Datum : Dienstag, 26. November 2019, 10.00 Uhr

Ort : Festsaal (1. Stock), Bundesministerium für Inneres, Eingang Herrengasse 7, 1010 Wien

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung zur Teilnahme an dem Pressetermin per E-Mail an pressestelle@bmi.gv.at gebeten.

