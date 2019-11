Verleihung der 3. GaLaBau-Awards

Garten- und Landschaftsbauverband zeichnet beste Leistungen seiner Mitglieder aus

Wien (OTS) - Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, feiert der Garten- und Landschaftsbauverband Österreich traditionsgemäß die besten Leistungen seiner Mitglieder. Die Verleihung der GaLaBau-Awards findet heuer zum dritten Mal statt, erstmals am Wörthersee in Kärnten. Im "Lake's - my lake hotel & spa" in Pörtschach, vor der bezaubernden Kulisse der Alpen-Riviera Österreichs, geht am 29. November 2019 ab 18.15 Uhr dieser große Abend über die Bühne.



Marcel Kreitl, Präsident des GaLaBau-Verbandes Österreich, dazu: "Im Rahmen der Award-Verleihung präsentieren die Mitglieder unseres Verbandes ihre großartigen Leistungen. Den Berufsstand der Gartengestalter hervorzuheben und die Leistungen zu würdigen, setzt ein kräftiges Zeichen. Es freut mich sehr, dass wir diese besondere Veranstaltung heuer am Wörthersee begehen dürfen. Es erwartet uns ein besonderer Galaabend mit exzellenter Kulinarik vor bezaubernder Kulisse und mit einem tollen Rahmenprogramm."

Die GaLaBau-Awards werden in den folgenden vier Kategorien verliehen: Privatgarten, gewerbliches oder öffentliches Projekt eigene Planung, gewerbliches oder öffentliches Projekt externe Planung sowie Planung und Ausführung einer Pflanzarbeit. (Schluss)

