Heinisch-Hosek: Frauen stärken und Gewalt verhindern!

SPÖ-Frauen informieren in ganz Österreich bei Straßenaktionen über Hilfseinrichtungen

Wien (OTS/SK) - Gewalt an Frauen findet oft im Verborgenen statt. Die Angst um das eigene Leben oder um das der Kinder hindert viele Frauen daran Hilfe zu suchen. Unter dem Motto „Un-Sichtbar“ machen die SPÖ-Frauen im Rahmen der 16 Tage gegen Gewalt vom 25. November bis zum 10. Dezember auf dieses Unrecht aufmerksam. „Wir wollen betroffenen Frauen sagen: Ihr seid nicht allein!“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek. Bei Straßenaktionen in ganz Österreich informieren die SPÖ-Frauen über Hilfseinrichtungen, wie Gewaltschutzzentren, Frauenhäuser und die Frauenhelpline 0800 222 555. Mit farbigen Schuhabdrücken weisen die SPÖ-Frauen auf die Zahl der Wegweisungen vor Ort hin. Österreichweit gab es 8.076 Betretungsverbote im Jahr 2018. ****

„Wir müssen alles tun, um Gewalt zu verhindern“, so Heinisch-Hosek. Angesichts der dramatischen Zahl an Frauenmorden fordert die SPÖ ein Soforthilfepaket von 4 Millionen Euro und weitere finanzielle Mittel im Anschluss. Damit müssen alle Hilfseinrichtungen wie die Frauenberatungsstellen und Gewaltschutzeinrichtungen in ganz Österreich ausgebaut werden, Anti-Gewalttrainings und der Opferschutz vor Gericht ausgebaut werden.

„Beim Gewaltschutz braucht es dringend die Zusammenarbeit aller Parteien und den Dialog mit den ExpertInnen. Das überhastet vor der Wahl beschlossene sogenannte Gewaltschutzpaket ist nicht geeignet, um Gewalt zu verhindern. „Nehmen wir die Warnungen der ExpertInnen ernst und investieren wir in die Sicherheit von Frauen!“, so Heinisch-Hosek. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at