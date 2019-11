SJ-Prünner: „Der gefährlichste Ort für Frauen* ist ihr eigenes Zuhause“

Sozialistischen Jugend umzäunt zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen* ein Wohnzimmer mit Stacheldraht

Wien (OTS) - "Gewalt an Frauen* in Österreich steigt, das können wir auch an der Zahl der Frauen*morde erkennen“ erklärt Anna-Sophie Prünner, Frauen*sprecherin der Sozialistischen Jugend. Laut dem Verein Autonomer Frauen*häuser stammt die Mehrheit der Täter aus dem sozialen Umfeld der Betroffenen. „Das erschwert die Situation von Betroffenen maßgeblich“, so Prünner. Die Sozialistische Jugend protestierte dagegen am heutigen internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen mit einem Stacheldraht-umzäunten Wohnzimmer auf der Mariahilferstraße. „Wenn einer Frau* in den eigenen vier Wänden Gewalt widerfährt, dann ist das kein Familiendrama, sondern ein gesellschaftliches Problem, das politische Lösungen braucht!“ so Prünner.



Auch am von ÖVP & FPÖ beschlossenen Gewaltschutzpaket übt Prünner Kritik: „Das Paket ist kontraproduktiv. Die bestehenden Möglichkeiten der Rechtsprechung werden schon jetzt nicht ausgenützt. Die Erhöhung des Strafausmaßes erhöht aber für Betroffene die Hemmschwelle dazu, eine Tat überhaupt anzuzeigen.“ Das Paket verpflichtet ÄrztInnen außerdem dazu, sofort eine Anzeige zu erstatten, wenn sie den Verdacht haben, dass eine ihrer Patientinnen vergewaltigt worden ist. „Diese Anzeigepflicht nimmt Frauen nicht nur die Möglichkeit, sich ohne Angst Hilfe zu suchen. Sie nimmt ihnen auch die Macht über den eigenen Körper und das eigene Leben“ kritisiert Prünner.

„Statt einer schädlichen Symbolpolitik muss schützende Infrastruktur für Frauen* gestärkt werden“ fordert Prünner. „Das bedeutet zum Beispiel die Ausfinanzierung von Beratungsstellen, an die sich Frauen in Problemlagen melden können. Ein weiterer sinnvoller Schritt wäre die Wiedereinführung der Fallkonferenzen bei Hochrisiko-Gewaltfällen, die unter Schwarz-Blau abgeschafft wurden“, so Prünner.



Fotos der Aktion stehen unter folgendem Link für die Presse zur freien Verfügung: https://flic.kr/s/aHsmJAEcvb



