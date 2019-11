Bayr: Müttersterblichkeit im Globalen Süden ist Ausdruck struktureller Gewalt gegen Frauen

November ist internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Wien (OTS/SK) - „Weltweit sterben jedes Jahr 300.000 Frauen an Komplikationen während Schwangerschaft und Geburt. Die meisten Todesfälle wären zu vermeiden. Sie sind Ausdruck struktureller Gewalt gegen Frauen“, betont Petra Bayr, SP-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich des internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am 25. November. „Zugang zu Verhütungsmitteln und Gesundheitsversorgung sowie die Macht, über den eigenen Körper selber zu entscheiden, bleiben Frauen in vielen Ländern des Globalen Südens verwehrt. Mädchen und Frauen sterben an Komplikationen bei Schwangerschaft und Geburt, die zu vermeiden wären“, bedauert Bayr. ****

Die österreichische Plattform Mutternacht informiert über die Schattenseiten ungeplanter Schwangerschaft. „Als Plattform machen wir auf die strukturelle Faktoren, die zu hohen Müttersterblichkeitsraten führen, aufmerksam: Es ist die Schlechterstellung von Frauen und Mädchen in vielen Gesellschaften sowie die Unmöglichkeit über das eigene Leben entscheiden zu können“, schildert Bayr. Zudem setzt sich die Plattform dafür ein, dass über die österreichische Entwicklungszusammenarbeit mehr Neuer Verweis Projekte zur Stärkung von Frauen realisiert werden.

In Kooperation mit dem „This human world Filmfestival“ zeigt die Plattform Mutternacht den Film „Stupid Young Heart“ am 4.Dezember um 18.00 im Topkino. https://bit.ly/2QOFiW4 (Schluss) up

