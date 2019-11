Michael Eipeldauer gründet Eipeldauer-Consulting e.U.

Wien (OTS) - Der Gesundheitspolitik- und Kommunikationsexperte Michael Eipeldauer, 43, gründete mit November das Public-Affairs-Beratungsunternehmen Eipeldauer-Consulting e.U. Damit bietet er fortan seinen Klientinnen und Klienten strategische und politische Beratung, Begleitung und Kommunikation, Marktzugang im Gesundheitswesen bzw. speziell im Krankenhausumfeld sowie effizientes Public Affairs-Management rund um geplante Markteintritte. "Strategie- und Politikkompetenz in Kommunikation und Interessenvertretung, aktive Begleitung unserer Klientinnen und Klienten sowie Transparenz stehen für uns im Zentrum. Market Access im Krankenhaus-Setting ist dabei unser Spezialgebiet" , erklärt Michael Eipeldauer.

Eipeldauer setzt auf Erfahrung aus verschiedenen Führungsrollen in der Pharma- und Medizintechnik-Industrie sowie in der Beratungs- und Dienstleistungsentwicklung für führende Universitätskliniken und Krankenhäuser in ganz Österreich. Darüber hinaus ist er externer Lektor im Fach Public Affairs mit Schwerpunkt Gesundheitspolitik. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Eipeldauer mehrere Jahre als Pressesprecher im Europäischen Parlament in Brüssel und Straßburg und sammelte nach seiner Rückkehr nach Österreich Agenturerfahrung. Später wechselte er zur Stadt Wien und entwickelte für den Österreichischen Städtebund Kommunikationsstrategien der österreichischen Städte. Er wirkte über mehrere Jahre als Mediensprecher der Stadt Wien, zuletzt im Gesundheits- und Sozialressort, bevor er als Führungskraft in die Privatwirtschaft wechselte. Mehr unter: www.eipeldauer-consulting.com



