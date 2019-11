MERCUR Innovationspreis: WK Wien zeichnet innovativste Betriebe aus

Gewinner: Cyber-Schuhe, Keim-Datenbank gegen Antibiotikaresistenzen, digitale Flugsicherung, Frachtvermessung „on the fly“, aufblasbarer Mikro-Wohnwagen

Wien (OTS) - Die innovativsten Unternehmen der Bundeshauptstadt stehen fest: Die Wirtschaftskammer Wien zeichnete kürzlich im Rahmen der Preisverleihung im Kuppelsaal der TU Wien die diesjährigen Sieger des Mercur Innovationspreises aus. „Der Mercur zeigt das hohe Innovationspotential vor allem unserer mittelständischen Unternehmen. In innovative Ideen und deren Umsetzung zu investieren, bedeutet gerade für sie oft ein unternehmerisches Risiko. Diesen Mut der Unternehmer brauchen wir besonders jetzt mitten in der digitalen Transformation, in der die Wirtschaft vor großen Herausforderungen steht“, betont Alexander Biach, Standortanwalt in der Wirtschaftskammer Wien anlässlich der Preisverleihung. Die Bewertung der heuer insgesamt 72 Einreichungen erfolgte traditionell im Vorfeld durch das Industriewissenschaftliche Institut. Die Jury hatte auch diesmal angesichts der vielen spannenden Einreichungen keine leichte Entscheidung zu treffen.

Die Preisträger des Mercur‘19

Kategorie Kreativität und Medien/Consulting

Cybershoes GmbH mit „Cybershoes – Shoes for walking in VR“

Die Cybershoes machen virtuelle Welten begehbar – ohne Handcontroller und auch wenn in der realen Welt der Platz dafür nicht ausreicht. Der Träger der Cybershoes streicht leicht sitzend mit den Füßen über den Boden und imitiert somit die natürliche Gehbewegung an Ort und Stelle. Vor allem im Gaming Bereich besteht aufgrund der geringen Baugröße und des attraktiven Preis-Leistungsverhältnisses reges Interesse an dieser Entwicklung.

Kategorie Life Sciences

Ares Genetics GmbH mit „ARESupa (Ares Genetics Universal Pathogen Assay)“

Aufgrund der zunehmenden Gefahr durch multiresistente Keime ist es notwendig, eine effektive Infektionsdiagnostik für Ärzte bereitzustellen. Ares Genetics hat ein modernes Diagnoseverfahren entwickelt, bei dem die Keim-DNA entschlüsselt wird. Diese DNA-Sequenzdaten werden mittels KI auf Basis einer weltweit einzigartigen Datenbank interpretiert, die die genetische Information mit der Wirkung von Antibiotika verknüpft und so personalisiert das Therapieansprechverhalten vorhersagen kann.

Kategorie Green Economy

Cargometer GmbH mit „Frachtvermessung 4.0“

Die Innovation von Cargometer ist die „on-the-fly“-Vermessung, -Verwiegung und -Identifikation von Frachtgut am fahrenden Gabelstapler, sowie der Ort der Vermessung – direkt an den Verladetoren. Die leistungsfähige Software verarbeitet von Tiefenbildsensoren erstellte Einzelbilder zu einem hochauflösenden 3D Modell und erfasst dabei Dimensionen, Gewicht und Barcode. Die Digitalisierung des gesamten Frachtdurchsatzes ist die Basis für transparente Prozesse, effektive Kontrollmöglichkeiten der Tarifierung, optimierte Transportnetzwerke und führt somit zu einer Verbesserung der Umweltbilanz.

Kategorie Informations- und Kommunikationstechnologie/Technik

FREQUENTIS DFS AEROSENSE GmbH mit "Digitale Flugsicherung – Kamera statt Tower“

AEROSENSE ist ein System, das modernste Technologien wie Automatisierung und Augmented Reality nutzt, um dem enormen Kosten- und Effizienzdruck der globalen Flugsicherung zu begegnen und Fluglotsen zu entlasten. Im Mittelpunkt steht dabei die Sicherheit. AEROSENSE verzichtet auf kostspielige Tower-Bauten und arbeitet vollständig auf Basis von Kameras und modernster digitaler Sensorik. Das System ist bereits an mehreren Flughäfen weltweit im Echtbetrieb.

Sonderkategorie Start-up Star

b turtle GmbH mit „B-Turtle: Travel Freedom mit BT Voyage und E-Bike-Camping“

Aus der rasanten Entwicklung der E-Mobilität sowie der globalen Debatte um die Klimakrise entstand 2012 das Konzept eines Micro-Caravans als Radanhänger für E-Bike Reisen. Dieser aufblasbare Mikrowohnwagen ist in einem 29 kg leichten, kompakten Radanhänger untergebracht. Dieser Mikrowohnwagen kann in wenigen Minuten in ein gemütliches 2-Mann-Schlafzelt verwandelt werden. Der abnehmbare Zeltaufbau macht den Anhänger im alltäglichen Gebrauch auch als Lastenanhänger nutzbar.



Innovationspreis mit über 30-jähriger Tradition

Der Mercur Innovationspreis wird seit 1987 jährlich an die innovativsten Betriebe Wiens vergeben. Die langjährige Geschichte hat bereits insgesamt 180 Preisträger hervorgebracht. Traditionell wurde der Preis immer in jenen Kategorien vergeben, die die Stärkenfelder der Wiener Wirtschaft abbilden. Beim Innovationspreis können alle Wiener Betriebe sowohl Produkt- als auch Prozessinnovationen einreichen. Einzige Voraussetzung ist, dass die eingereichten Projekte entweder bereits am Markt sind oder eine wirtschaftliche Verwertung unmittelbar und nachweislich bevorsteht.

Der MERCUR ist als Innovationspreis des Bundeslandes Wien Vorläufer für den „Staatspreis Innovation“. Gemäß den Statuten dieser Auszeichnung entsendet die WKW die geeignetsten Projekte an diesen Wettbewerb.

Mehr Informationen finden Sie unter: http://www.wko.at/wien/mercur





