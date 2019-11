Pressegespräch zum Thema Herztod in Österreich, 28.11., 9.30 Uhr, Wien

Kardiologen und Ärztevertreter über wirksame Strategien gegen die Todesursache Nummer eins

Wien (OTS) - Die Österreichische Kardiologische Gesellschaft (ÖKG) lädt zu einem Pressegespräch am Donnerstag, dem 28. November 2019 um 9.30 Uhr zum Thema "Herztod in Österreich: Wo wir stehen, wohin wir wollen, was wir dazu brauchen" in den Presseclub Concordia (Bankgasse 8, 1010 Wien) ein.

Teilnehmer:

Prim. Priv.-Doz. Dr. Johann Altenberger, Großgmain

Prim. Univ.-Prof. Dr. Peter Siostrzonek, Linz; Präsident der ÖKG

Prim. Univ.-Prof. Dr. Thomas Stefenelli, Wien; Past-Präsident der ÖKG

MR Dr. Johannes Steinhart, ÖÄK Vizepräsident, Obmann der Bundeskurie niedergelassene Ärzte

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Österreich die Haupt-Todesursache, die Sterbeziffern sind bei uns im internationalen Vergleich hoch. Die Herausforderungen in der Herz-Medizin nehmen zu und verändern sich. Die „Kassenreform“ mit der Gründung einer Österreichischen Gesundheitskasse und die Aussichten auf eine neue Bundesregierung bieten eine historische Chance, geeignete Maßnahmen umzusetzen.

Datum: 28.11.2019, 09:30 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

