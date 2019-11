mrp hotels verstärkt Geschäftsführung

Patrick Adamle wird neuer Geschäftsführer des Hotelberatungsunternehmens und unterstützt damit ab sofort die Führungsriege.

Wien (OTS) - Das führende Beratungsunternehmen aus dem Bereich Hotellerie, mrp hotels, hat die Geschäftsführung mit dem Hotelexperten Patrick Adamle erweitert. Er verantwortet neben den zahlreichen Beratungsprojekten auch das Performancemanagement für bedeutende Investoren. Der 38-jährige ist bereits seit 2013 für mrp hotels tätig und ist auch Partner.

Patrick Adamle ist studierter Betriebswirt und kann auf mehr als zehn Jahre Erfahrung in verschiedensten Bereichen der internationalen Hotellerie, Gastgewerbe und Unternehmensberatung verweisen. Herr Adamle verfügt über umfangreiche Kenntnisse der internationalen Hotelmärkte, sowohl in Westeuropa als auch in der CEE-Region.

„Uns freut es besonders, dass wir diese verantwortungsvolle Position aus unseren ‚eigenen Reihen‘ besetzen konnten“, so Martin Schaffer, Managing Partner bei mrp hotels. „Das zeigt, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber für junge Leute sind und ihnen auch die Möglichkeit bieten, sich unternehmensintern weiterzuentwickeln.“

„Es ist etwas Besonderes, wenn ein langjähriger Arbeitgeber einem das Vertrauen für so eine verantwortungsvolle Position ausspricht. Ich werde alles daransetzen, dass der Erfolgsweg von mrp hotels weitergeführt wird und, dass wir wie gewohnt unseren Kunden mit unserer Expertise und unserem Einsatz zur Seite stehen“, sagt Patrick Adamle zu der Beförderung.

Über mrp hotels:

mrp hotels ist ein führendes Beratungsunternehmen aus dem Bereich Hotellerie. mrp unterstützt dabei seine Kunden in allen Projektphasen – von der Standortsuche über Hoteldevelopment bis hin zu Transaktionsmanagement, Performanceanalysen und technischem Consulting. Durch den Erwerb der Anteilsmehrheit an der deutschen Beratungsgesellschaft Hospitality Competence Berlin (hcb) im Herbst 2019 sind die Weichen klar auf europaweites Wachstum gestellt.

Mit Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien sowie der Türkei profitieren die Kunden von umfangreichem Fachwissen aus den entsprechenden Hotelmärkten. Das Team bei mrp hotels besteht ausschließlich aus Experten mit langjährigem Know-how im Hotellerie- und Tourismussektor. Zu den Kunden gehören renommierte Unternehmen wie die Signa, Deka Immobilien, Raiffeisen Capital Management, Loisium Hotels, die S+B Gruppe oder B&B Hotels.

