Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Wahlergebnis der Landtagswahl in der Steiermark

St. Pölten (OTS) - "Herzliche Gratulation an Landeshauptmann Hermann Schützenhofer. Ich kenne ihn als umsichtigen Politiker, der auf Zusammenarbeit setzt, um das beste für seine steirischen Landsleute zu erreichen. Und das heutige Wahlergebnis zeigt in beeindruckender Weise, wie sehr die Steirerinnen und Steirer hinter ihm und seiner Amtsführung stehen. Somit kann der erfolgreiche steirische Weg mit der Volkspartei und Hermann Schützenhöfer als Landeshauptmann an der Spitze fortgesetzt werden. Dieses Wahlergebnis ist der klare Auftrag diese Politik weiterzuverfolgen. Herzliche Gratulation auch an alle Kandidaten, Funktionäre, Freiwilligen und Mitarbeiter der Steirischen Volkspartei – ein solcher Wahlerfolg ist immer auch eine Teamleistung. Und ihre Arbeit wurde heute belohnt", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

