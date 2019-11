Josef Taucher (SPÖ) zu U-Bahn-Bau: Panikmache und unseriöse Spekulationen als Kerngeschäft der ÖVP

Ausschreibungen laufen - valide Zahlen im Frühjahr

Wien (OTS/SPW) - Für den Bau der neuen U-Bahn U2/U5, dem grössten Klimaschutzprojekt der Stadt, laufen aktuell die Ausschreibungen. Diese wurden im letzten Jahr aufgehoben, weil völlig überteuerte Anbote diverser Unternehmen vorlagen. „Dies war völlig inakzeptabel und daher wird nun auf die neuen Anbote gewartet“, stellt Josef Taucher, SPÖ-Klubvorsitzender im Wiener Rathaus, klar. Im Frühling werden valide Zahlen vorliegen, alles davor ist reine Spekulation und absolut unseriös.

Über Medienberichte zu Kosten einer Ausschreibung reiben sich mit Sicherheit diverse Anbieter die Hände, sind derartige unseriöse Spekulationen für so manchen eine Einladung, Phantasiepreise vorzulegen. „Dies ist völig inakzeptabel! Man muss nun abwarten, was die Ausschreibungen bringen, nur valides Zahlenmaterial kann seriös bewertet werden, aber daran hat die ÖVP wohl kein Interesse“, so Taucher.

Zudem wartet die Stadt seit 2 Jahren auf die Zusage des Bundes für die Co-Finanzierung für die 2. Ausbaustufe der U2/U5. „Wenn Herrn Wölbitsch die Wiener U-Bahn in der Tat ein Anliegen ist, sollte er lieber bei seinen Partei-Kollegen im Finanzministerium vorstellig werden“, so Taucher abschließend.

