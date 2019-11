FPÖ: Hafenecker: Rot-schwarzen Postenschacher in U-Ausschuss umfassend aufklären!

Hoscher nur einer von vielen Polit-Günstlingen in der Casinos-Geschichte

Wien (OTS) - „Dass ein völlig ungeeigneter SPÖ-Günstling jahrelang im Vorstand der Casinos Austria saß, ist eine weitere, leider typische Episode aus der jahrzehntelangen Geschichte rot-schwarzen Postenschachers“, so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker. Er sieht dadurch, dass der rote Ex-Vorstand Hoscher für diesen Job als ungeeignet eingeschätzt wurde, die Forderung des freiheitlichen Klubobmanns Herbert Kickl nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu Postenbesetzungen der letzten zehn Jahre im staatsnahen Bereich untermauert. „Tatsächlich läuft der rot-schwarze Postenschacher schon seit Jahrzehnten, konkret seit Anbeginn der Zweiten Republik – auch in den Casinos“, so Hafenecker.

