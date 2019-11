FPÖ-Nepp fordert Aufklärung rund um NEOS-Involvierung in Causa Ibiza

Wien (OTS) - Der geschäftsführende Wiener FPÖ-Obmann, Vizebürgermeister Dominik Nepp, bezeichnet die Zeugenbefragung eines ehemaligen LIF-Politikers und NEOS Sponsors bezüglich der Hintermänner der Causa Ibiza als „schwer aufklärungswürdig“. Laut der Tageszeitung Österreich könnte Alexander Z., der auch ein Intimus eines NEOS-Hauptfinanziers sein soll, in die Verwertung des Ibiza Videos involviert gewesen sein. Außerdem habe dieser die NEOS mit fast 100.000 Euro gesponsert.

Nepp kündigt an, dass die FPÖ-Wien diese Causa im Rahmen der von den NEOS beantragten Sondersitzung des Wiener Landtages thematisieren werde. „Aufgrund dieser neuen Erkenntnisse stellt sich die Frage, ob die NEOS am Handel des Ibiza-Videos direkt oder indirekt beteiligt waren. Ich fordere die selbsternannten Moralaposteln der NEOS auf, das schmutzige Spendengeld von möglicherweise Ibiza nahen Personen offenzulegen“, so der FPÖ-Wien-Chef.

