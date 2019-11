Ein Jubiläum fürs Guinness-Buch der Rekorde

Die Junge Wirtschaft Steiermark feiert heute ihr 60-Jahr-Jubiläum - und zwar mit einem Weltrekord - In der Messe Graz wurde das weltgrößte DKT aufgebaut und gespielt

Graz (OTS) - 1006,495 Quadratmeter misst das weltgrößte DKT, das heute von der Jungen Wirtschaft Steiermark in der Grazer Messe aufgebaut wurde und für den Rekordversuch offiziell auch eine dreiviertel Stunde lang gespielt wurde. „Damit haben wir das große Ziel erreicht“, freuen sich JW-Vorsitzender Christoph Kovacic und JW-Geschäftsführer Bernd Liebminger: „Wir haben einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft.“ Dafür wurde eigens ein Guinness-Buch-Vertreter aus London, Jack Brockbank, eingeflogen, der den Versuch kritisch überwachte.

Mit positiven Ausgang für alle Beteiligten – und weit darüber hinaus. Denn gespielt wurde auch für einen guten Zweck. Jedes, der 40 DKT-Felder repräsentierte eine steirische Firma, die dafür dem Verein „Steirer helfen Steirern“ gespendet haben. Rund 13.000 Euro sind so gesammelt worden. „Wir wollten zu unserem Jubiläum etwas Einzigartiges schaffen, wo auch die steirische Wirtschaft eingebunden ist und damit schlussendlich noch etwas Gutes tun“, so Kovacic und Liebminger. Darum wird es das steirische JW-Jubiläums-DKT nun auch in einer normalen Größe für zuhause geben.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Steiermark

Mag. Mario Lugger

Referatsleiter Kommunikation

(0316)601-652

mario.lugger @ wkstmk.at