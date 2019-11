Wölbitsch ad U-Bahn-Kosten: Weiterer rot-grüner Hütchentrick entlarvt?

U-Bahn-Kosten verdoppeln sich - Nulldefizit der Stadt Wien rückt in weite Ferne

Wien (OTS) - Verägert zeigt sich Stadtrat Markus Wölbitsch über die medial kolportierte Explosion der U-Bahn-Kosten in Wien. Demnach droht eine Verdoppelung der Kosten für den U-Bahn-Ausbau wegen Verzögerungen durch die Stadt Wien auf mehr als 4 Mrd. Euro.„Rot-Grün beginnt offenkundig bereits wieder bei den Kosten zu tricksen, um das Finanzloch zu verdecken. Es stellt sich die Frage welche bösen Überraschungen man noch bereit hält“, so Wölbitsch.



So wie die Stadtregierung die Mehrkosten für den KAV nicht im Budget für 2020 eingepreist hat, wurden die Mehrkosten zum U-Bahn-Ausbau weder in einem Ausschuss diskutiert noch in offiziellen Unterlagen festgehalten. „Damit wurde ein weiterer rot-grüner Hütchentrick entlarvt“, so Wölbitsch. Offensichtlich ist somit das für 2020 geplante Nulldefizit nicht zu halten. „Das Nulldefizit rückt damit einmal mehr in weite Ferne“, so der Stadtrat und weiter: „Wir wollen allumfassende Transparenz und Kostenwahrheit. Es gilt ein weiteres Finanzdesaster in noch unbekannter Höhe auf dem Rücken der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu verhindern.“









Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Michael Ulrich, MSc

Leitung Kommunikation & Presse

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien