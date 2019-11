ORF III am Montag: „WAHL 19: Die Steiermark hat gewählt“ in „Politik live“ u. a. mit Ingrid Thurnher und Hans Bürger

Außerdem: Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ mit Tiefkühlprodukten, Frühstücksflocken und Heißgetränken im Lebensmittel-Test

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information läutet den Hauptabend am Montag, dem 25. November 2019, anlässlich der Landtagswahlen in der Steiermark mit einer „Politik live“-Sendung zum Thema „WAHL 19: Die Steiermark hat gewählt“ (20.15 Uhr) ein. Nach Vorarlberg wählt die Steiermark am 24. November als zweites Bundesland nach der Nationalratswahl im September einen neuen Landtag. Und das während einer besonders heiklen Phase, führen ÖVP und Die Grünen doch parallel ihre Koalitionsverhandlungen in Wien. Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Wahlergebnis in der Steiermark für den Bund? Wer sind die Verlierer und wer die Gewinner der Wahl? Darüber spricht ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher mit ihren Gästen am Tag nach der steirischen Landtagswahl. Zu Gast im ORF-III-Studio sind Kathrin Stainer-Hämmerle (Politikwissenschafterin, FH Kärnten), Wolfgang Bachmayer (Meinungsforscher, OGM), Hans Bürger (ZIB-Innenpolitikchef, ORF) und Christian Rainer (Herausgeber & Chefredakteur, profil).

Danach stehen am vierteiligen „ORF III Themenmontag“ verschiedenste Lebensmittel auf dem Prüfstand. „Der große Lebensmittel-Test mit Nelson Müller“ sieht sich um 21.05 Uhr „Pizza, Tiefkühl-Kost und Fischstäbchen“ näher an. Sternekoch Nelson Müller zeigt, wann sich Billig lohnt, wo das Gleiche drinsteckt und wie die Industrie am Preis dreht. Unterstützt wird Nelson Müller von 100 Probanden, die in einem großen Test Geschmacksunterschiede herausfinden sollen und ihre Favoriten küren. Und bei der Blindverkostung gibt es einige Überraschungen.

Anschließend testet Nelson Müller „Nutella, Kellogg’s & Kerrygold“ (21.55 Uhr). Kerrygold-Butter wirbt damit, aus hochwertiger Weidemilch zu sein – aber rechtfertigt das den erheblichen Preisaufschlag? Immerhin gibt es irische Butter mittlerweile bei fast allen Discountern. Auch die beliebten Frühstücksflocken müssen in den Qualitätstest: Kellogg’s wirbt vor allem mit der Knusprigkeit der Cornflakes. Aber sind sie tatsächlich knuspriger als ihre No-Name-Konkurrenten?

Winterzeit ist Teezeit! Regisseurin Isabel Gebhart nimmt um 22.45 Uhr „Gesundheitstees“ unter die Lupe und verrät, „Worauf Sie achten sollten“. Von Erkältungstees über den Halsfreund und die Bronchialmischung bis zum Entschlackungstee reichen die Angebote, die sich alle auf die Kräuterkunde berufen. Doch welche Wirkung ist tatsächlich medizinisch belegt?

Zum Abschluss des „ORF III Themenmontags“ lüftet Heike Dittmers „Die Tricks mit Kaffee und Tee – Aufgebrüht und abkassiert“ (23.35 Uhr). Kaffee in rauen Mengen und das am besten zu günstigen Preisen ist oftmals die Devise – und doch steigen unzählige Kaffeeliebhaber/innen auf die teuren Kapseln um. Wie gut ist der klassische Filterkaffee, warum bevorzugen Kundinnen und Kunden die im Vergleich überteuerten und oft umweltschädlichen Miniportionen und können zumindest Qualität und Röstung überzeugen?

