TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Überforderung schürt Gewalt", von Brigitte Warenski, Ausgabe vom Sonntag, 24. November 2019

Der ökonomische Druck auf Familien wächst und verbale Lösungsstrategien fallen schwer.

Innsbruck (OTS) - Gewalt an Frauen in der Familie ist laut UNO ein weltweites Problem. Es braucht mehr und frühere Präventionsprogramme.

Jede fünfte Frau in Österreich ist einmal im Leben körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Am morgigen Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen soll wie jedes Jahr ins Bewusstsein gebracht werden, dass psychische wie physische Gewalt eine Menschenrechtsverletzung ist. Die zahlreichen Aktionen sind notwendig, um Diskussionen darüber neu zu entfachen, dass es dringlich gesellschaftliche Veränderungen braucht, weil sich Gewalt an Frauen vor allem im familiären Umfeld abspielt. Kein Gewaltschutzgesetz – und schon gar keines mit reinem Placeboeffekt wie das aktuelle – kann die Gewaltspirale durchbrechen.

Dass in Familien Emotionen entgleisen, hat vor allem damit zu tun, dass Konflikte nicht mehr gelöst werden können. Der ökonomische Druck wächst, gleichzeitig soll das Bild einer Ehe und Familie – vielfach gepostet in sozialen Medien – ein vollkommenes sein. Gerade Männer – geprägt von patriarchalen Systemen – tun sich schwer, in derart belastenden Situationen verbale Lösungsstrategien zu finden. Es liegt dennoch nicht an den Privatpersonen, es ist die öffentliche Verantwortung, den Hebel anzusetzen, weil laut UNO Gewalt in Beziehungen weltweit zu einem gravierenden Problem geworden ist. Es braucht mehr Gewaltpräventionsprogramme (auch speziell für Männer) und es braucht dafür mehr finanzielle Mittel. Angesetzt werden müsste hier so früh wie in Dänemark. Dort gibt es seit 1993 das Schulfach Empathie, damit sich Kinder emotionale Kompetenz aneignen können. Schon die Kleinen lernen, wie man Gefühle anderer wahrnimmt, auf sie eingeht und Lösungen gemeinsam erarbeitet. So sieht beispielhafte Anti-Gewalt-Prävention aus.

