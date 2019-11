Ulm:Causa WBV-GFW - noch immer keine geordneten Verhältnisse

Zeit endlich für klare Verhältnisse zu sorgen

Wien (OTS) - Wie ein Bericht des "Kurier" diese Woche aufgezeigt hat, herrschen im Skandal rund um die WBV-GFW nach wie vor noch keine klaren Verhältnisse - die Rückabwicklung auf den Stand vor 2008 harrt noch immer der Umsetzung. Gemeinderat Wolfgang Ulm sieht die SPÖ in der Mitverantwortung für diese Zustände angesichts des jahrelang nur halbherzigen Vorgehens in der Angelegenheit. „Wir werden Bürgermeister Michael Ludwig und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal nicht aus der Verantwortung entlassen“, so Ulm weiter, der die Stadt drängt hier ihren Einfluss geltend zu machen und die Causa endlich einem Ende zuzuführen.

