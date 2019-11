NEOS: Ansturm auf abschlagsfreie Frühpension bestätigt unsere Warnungen

Gerald Loacker: „Wahlzuckerl von ÖVP, SPÖ und FPÖ kommt die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler teuer zu stehen.“

Wien (OTS) - In seinen Warnungen bestätigt sieht sich NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker anlässlich der Berichterstattung über den Ansturm auf die abschlagsfreie Frühpension, die ÖVP, SPÖ und FPÖ in Nationalrat knapp vor der Wahl im September beschlossen haben: „Jetzt stellt sich ein, wovor wir damals bereits gewarnt haben: Die Menschen nutzen die Möglichkeit, früher in Pension zu gehen. Alle Parteien sind sich einig, dass wir das tatsächliche Pensionsantrittsalter an das gesetzliche heranführen müssen. Eine Frühpension ohne Abschläge ist das Gegenteil davon. Sie setzt einen Anreiz, zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Vorteile zu nützen. Dem Einzelnen ist dabei kein Vorwurf zu machen. Der Gesetzgeber hat in Zusammenarbeit von ÖVP, FPÖ und SPÖ ein Fenster aufgemacht, das den Menschen ermöglicht, sich bis zu 500 EUR Abschläge pro Monat zu ersparen. Natürlich nützen das die Leute.“

Loacker mahnt ein, dass dieses kurzsichtige Wahlzuckerl auf jene vergisst, die das Pensionssystem mit ihren Beiträgen tragen - die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler: „Erst heute haben führende Pensionsexperten die hohen Folgekosten dieses Wahlgeschenks betont. Es gibt eben neben den Leistungsbezieherinnen und Beziehern immer auch jene, die zahlen. Und die haben die wahlkämpfenden Parteien in ihrem Geschenkerausch vergessen. Es ist unsere Verantwortung, auch auf die zu schauen, die erst in 30 oder 40 Jahren in Pension gehen werden. Das bedeutet, dass wir ein Geschenk wie die abschlagsfreie Frühpension sofort wieder zurücknehmen müssen. Wer länger arbeitet, muss einen Vorteil haben. Wer früher in Pension geht, kann natürlich nicht denselben Vorteil haben“, betont der NEOS-Sozialsprecher abschließend.



