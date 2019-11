„IM ZENTRUM“: Wahlen und Regierungssuche im Schatten der Enthüllungen

Am 24. November um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Welche Bedeutung hat das Ergebnis der Landtagswahlen in der Steiermark (am 24. November, ab 16.00 Uhr live in ORF 2) für die Bundespolitik? Wie beeinflusst der Wahlausgang die derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen der ÖVP und den Grünen? In welcher Weise können die Enthüllungen der jüngsten Zeit, von den Nachbeben des Ibiza-Videos bis zur Affäre um Postenbesetzungen bei den Casinos Austria, das aktuelle innenpolitische Klima aufheizen? Was kann die eilig einberufene Sondersitzung des Nationalrates am kommenden Dienstag bewirken? Und ist ein „Postenschacher-U-Ausschuss“ die logische Konsequenz? Gäste bei Claudia Reiterer am Sonntag, dem 24. November 2019, um 22.10 Uhr in ORF 2 „IM ZENTRUM“ sind:

Elisabeth Köstinger

ÖVP

Jörg Leichtfried

SPÖ

Christian Hafenecker

FPÖ

Ewa Ernst-Dziedzic

Die Grünen

Sepp Schellhorn

NEOS

Peter Filzmaier

Politikwissenschafter

