„Bürgeranwalt“: Unsichere Schließfächer am Bahnhof?

Am 23. November um 18.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 23. November 2019, um 18.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Zukunft eines Gnadenhofes: Warum gilt eine Kaufoption plötzlich nicht mehr?

100 Tiere leben auf einem Gnadenhof in Vorarlberg. Die Grundstücke, auf denen sich Stall, Weiden und Co. befinden, wurden vom Verein Tierhilfe Vorarlberg gepachtet – angeblich mit einer Kaufoption. Nun will der Verein kaufen – doch die Option soll nicht mehr gelten. Der Gnadenhof fürchtet um seine Existenz.

Unsichere Schließfächer am Bahnhof?

Eine Salzburgerin benützt am Wiener Westbahnhof ein 24-Stunden-Schließfach. Weil sie etwas in der Tasche vergessen hat, öffnet sie das Fach nochmals, drückt die Tür wieder zu und geht weg. Als sie wiederkommt, ist das Fach offen und der Inhalt gestohlen. Die Erklärung der ÖBB: Das Fach bleibt bei erneuter Benutzung innerhalb des 24-Stunden-Intervalls nur eine Minute zu, die Salzburgerin hätte erneut zum Kassaautomat gehen und nochmals zahlen müssen. Alles andere als kundenfreundlich und klar ausgeschildert, meint Volksanwalt Bernhard Achitz.

Nachgefragt: Wie muss Portionsmarmelade gekennzeichnet sein?

Es war ein Rechtsstreit, bei dem es im wahrsten Wortsinn ans Eingemachte ging: Ein Wiener Marmeladen-Produzent meinte, dass ihm durch eine unrichtige Rechtsauslegung des Gesundheitsministeriums betreffend die Kennzeichnung von Portionsmarmelade Wettbewerbsnachteile erwachsen. Hat sich der Unternehmer durchgesetzt? „Der Bürgeranwalt“ hat nachgefragt.

