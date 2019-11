Silvan: Parlamentarische Anfrage soll Zukunft von AUVA-Rehazentrum „Weißer Hof“ klären

Endlich Klarheit in Gerüchte um Schließung bringen

Wien (OTS/SK) - Mit einer parlamentarischen Anfrage an das Sozial- und Gesundheitsministerium möchte SPÖ-Abgeordneter Rudolf Silvan Klarheit in die Schließungsgerüchte rund um das von der AUVA betriebene Rehazentrum „Weißer Hof“ in Klosterneuburg bringen. „Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt ist von massiven Sparmaßnahmen seit der Regierung Kurz betroffen“, kritisierte Silvan am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Denn, so Silvan: Am 25.06.2019 wurde im Verwaltungsrat der AUVA ein Antrag mit dem Titel „Kooperation Trauma- und Rehazentrum Wien Standort Meidling (TZW-Meidling/RM/RW)“ beschlossen. Dieser Antrag befasst sich mit der Verlagerung von Rehabetten vom „Weißen Hof“ (Klosterneuburg) in das Rehazentrum Wien Meidling. In Absatz 2 des Antrags wird der Auftrag erteilt, für den Standort „Weißer Hof“ Nachnutzungskonzepte zu entwickeln. „Deswegen gibt es unter PatientInnen und MitarbeiterInnen, aber auch unter Angehörigen von zu Pflegenden eine große Verunsicherung“, so Silvan. ****

„Mir ist es wichtig, für diese Menschen Klarheit zu schaffen. Nichts ist schlimmer, als die Unwissenheit, die derzeit an PatientInnen, MitarbeiterInnen und Angehörigen auf Grund der Gerüchte, die dieser Beschluss nach sich zieht, nagt“, so Silvan.

Unterstützung kommt dabei von Niederösterreichs SPÖ Landesparteivorsitzendem, LHStv. Franz Schnabl: „Eine Schließung des ‚Weißen Hofes‘ wäre für die betroffenen Menschen, aber auch für die Region fatal. Der ‚Weiße Hof‘ der AUVA ist ein international anerkanntes Rehazentrum. In den ‚Weißen Hof‘ wird in Zukunft investiert werden müssen, das ist klar. Dass dies aufgrund der Sparmaßnahmen der Regierung Kurz nicht einfach sein wird, versteht sich ebenfalls von selbst. Dass Silvan nun mit einer Anfrage an das zuständige Ministerium im Parlament aufräumt, kann ich nur unterstützen.“ (Schluss) sc

