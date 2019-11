FPÖ-Hafenecker: „Bevor Grüne eine Kontrollfunktion ausüben, soll Kogler besser in seinem eigenen Haus aufräumen“

„Wie sich die Grünen in ihrer Selbstaufgabe benehmen, wenn sie am ‚Futtertrog‘ sitzen, kann man prächtig in Wien erkennen“

Wien (OTS) - „Nahezu grotesk muten die Aussagen des Grünen Kogler an, wenn dieser über Fähigkeiten freiheitlicher Politiker fabuliert. Wenn er meint, dass seine Verhandler, die teilweise aus dem linksextremen und kommunistischen Milieu stammen, besonders fähig seien, muss man das schon hinterfragen“, so der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA.

„Wie sich die Grünen in ihrer Selbstaufgabe benehmen, wenn sie am ‚Futtertrog‘ sitzen, kann man prächtig in Wien erkennen. Der Fall Chorherr ist da wohl nur eine winzige Spitze eines grünen Skandaleisberges und welche Befähigung die ehemalige Moral-Predigerin Glawischnig der selbsternannten Sauberpartei für einen Top-Posten beim Glückspielkonzern Novomatik innehält, steht in den Sternen“, betonte Hafenecker, der Kogler rät, dass dieser bevor er eine Kontrollfunktion ausüben wolle besser sein eigenes Haus aufräumen soll.

