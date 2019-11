ÖVP - T E R M I N E

Wien (OTS) - MONTAG, 25. November 2019

16:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt an der „Weihnachtsbaumübergabe“ teil (Hofburg, 1010 Wien)



17:00 Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka nimmt am Auftakt „Orange the World – Kampagne gegen Gewalt an Frauen“ teil (Parlament, 1010 Wien)



18:00 Bundesparteiobmann Sebastian Kurz, Klubobmann-Stellvertreterin Elisabeth Köstinger und MEP Ing. Alexander Bernhuber nehmen an der Festveranstaltung „100 Jahre Bauernbund“ teil (Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1, 1020 Wien)

DIENSTAG, 26. November 2019

10:00 Sondersitzung des Nationalrates (Parlament, 1010 Wien)





MITTWOCH, 27. November 2019

17:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Ehrung zu „50 Jahre ÖVP-Mitgliedschaft“ teil (Schottenstift, Freyung 6, 1010 Wien)





DONNERSTAG, 28. November 2019

11:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Verleihung des Pflege- und Betreuungspreises „Luise“ der Volkshilfe teil (BMASGK, Stubenring 1, 1010 Wien)



17:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec besucht den Weihnachtsmarkt des Annemarie Imhof-Komitees (Billrothstraße 51, 1190 Wien)



19:00 Erster Klubobmann-Stellvertreter Abg.z.NR August Wöginger nimmt am „GÖD-FCG Wahlfinale“ teil (GÖD Zentrale, Theinfaltstraße 7, 1010 Wien)



19:00 Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt an der Veranstaltung „Ich wünsch dir Liebe ohne Leiden“ – Schlager gegen Gewalt im Rahmen von „Orange the World“ teil (Next Liberty, Kaiser-Josef-Platz 10, 8010 Graz)



19:00 MEP Mag. Lukas Mandl nimmt am Stakeholder-Stammtisch zum „Arbeitsmarkt-Ausschuss“ teil (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien)

FREITAG, 29. November 2019

08:30 Vortrag von MEP Mag. Lukas Mandl beim „Europa-Frühstück“ der ÖVP Berndorf (Cafe Kunstwerk, Leobersdorfer Straße 58, 2560 Berndorf)



18:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt am Festakt anlässlich des „30-jährigen Jubiläums - die möwe“ teil (Rathaus, Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien)



19:00 Bundesleiterin der ÖVP-Frauen Abg.z.NR Dr. Juliane Bogner-Strauß nimmt am „Ledersprung“ teil (Sporthalle Leoben, Kerpelystraße 11, 8700 Leoben)

SAMSTAG, 30. November 2019

12:00 Seniorenbund-Präsidentin LAbg. Ingrid Korosec nimmt an der Spendendankmesse mit Kardinal Dr. Christoph Schönborn teil (Domkirche St. Stephan zu Wien, Stephansplatz 3, 1010 Wien)

SONNTAG, 1. Dezember 2019

15:00 Spendenübergabe mit dem Ersten Klubobmann-Stellvertreter Abg.z.NR August Wöginger und Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag. Christine Haberlander (Innviertler Advent, Hofmark 4, 4771 Sigharting)

