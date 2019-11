2. Bezirk: „Zoom Magic“ und „Magical Mystery Detour“

Wien (OTS/RK) - Am Samstag, 23. November, trickst der bezaubernde Kabarettist Michael Schuller wieder einmal in der Reihe „Zoom Magic“ im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7). Um 19.30 Uhr startet diese amüsante und verblüffende Vorstellung (Einlass: ab 18.30 Uhr). Karten-Preis: 20 Euro. Schuller wird mit Karten, Münzen, Charme und Humor sein Publikum verzaubern. Im Vorprogramm sind „Physikalische Experimente mit Prof. Karo“ zu bestaunen. Jeder Gast bekommt gratis ein Glas Sekt. Genauso unterhaltsam ist die kunterbunte Show der Comedy-Magier „Fools Brothers“ mit dem Titel „On A Magical Mystery Detour“, die zum Amüsement der Zuseherinnen und Zuseher an 4 Abenden aufgeführt wird.

Die zauberhaften und komischen Vorführungen der Gebrüder Fool finden am Mittwoch, 27. November, am Donnerstag, 28. November, am Freitag, 29. November, und am Samstag, 30. November, in den Räumen des „Circus- und Clownmuseum Wien“ im 2. Bezirk auf dem Ilgplatz 7 statt. Start des wundersamen Programmes: jeweils um 19.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 30 Euro (mit kostenlosen Getränken und „VIP-Service“). Infos über diese Veranstaltungen sind beim ehrenamtlich tätigen Museumsteam unter der Rufnummer 0676/406 88 68 einzuholen. E-Mails an den freiwillig wirkenden Museumsleiter Robert Kaldy-Karo: info@circus-clownmuseum.at.

Das im In- und Ausland bekannte „Circus- und Clownmuseum Wien“ ist Mitglied der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“. Wissenswertes zum Museumsbetrieb (Dauer-Ausstellung, Exponate, Öffnungsstunden, Sonder-Programme, Kooperationen, etc.) ist im Internet nachlesbar: www.circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Angebote im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse