Volle Unterstützung der pinken Bundesspitze für NEOS Steiermark im Wahlkampffinale

Vorsitzende Meinl-Reisinger, Stellvertreter Scherak und Abgeordnete Fiedler im Wahlkampf-Einsatz

Graz (OTS) - NEOS Steiermark freut sich über prominente Unterstützung im Wahlkampffinale. Beim heutigen Wahlkampfabschluss in Graz wird NEOS Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger persönlich die pinken Aktivist_innen auf die letzten Stunden und das erklärte Wahlziel, den Einzug in den sechsten Landtag, einschwören.

Nach kurzen Reden an einem der pinken Wahlkampfstände, wird die NEOS-Chefin dann zusammen mit dem steirischen Spitzenkandidaten Niko Swatek, der steirischen NEOS-Nationalratsabgeordneten Fiona Fiedler und vielen Kandidat_innen durch die Innenstadt ziehen. Unterstützt wird der „Zukunfts-Walk“ von einer kleinen Blasmusik. In Anspielung auf den Vornamen Swateks lautet das Motto: „Heuer bringt der Nikolaus schon am 24.11. was: Beste Bildung. Mutige Innovationen. Kritische Kontrolle.“

Schon die letzten beiden Tage verstärkte der stellvertretende NEOS-Vorsitzende und Nationalratsabgeordnete Niki Scherak das steirische Wahlkampfteam. Scherak wird auch einer von mehreren Vertreter_innen des Bundes sein, die am Sonntag mit NEOS Steiermark den Wahlabend in Graz verbringen.

NEOS Termine:

NEOS Wahlkampfabschluss, heute 16:00 Herrengasse 16, Graz (Vor dem Zeughaus).

NEOS Wahlabend, ab 15:00 Moridal , Elisabethstraße 31, 8010 Graz

