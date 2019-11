Über 100 Besucher beim Grazer Gesundheitssportprogramm-Symposium JACKPOT

Graz (OTS) - Über 100 Entscheidungsträger aus Sozialversicherungen und Gemeinden, den Sportdachverbänden und von Kureinrichtungen, Vertreter von regionalen Sportvereinen, Physio- und Sporttherapeuten von Kureinrichtungen sowie Public Health Experten trafen sich beim gestrigen Symposium im Grazer Meerscheinschlössl rund um das Gesundheitssportprogramm JACKPOT für Steiermark, Burgenland, Kärnten und Oberösterreich, um mehr über die Entwicklungen des Erfolgsprojekts zu erfahren: Denn das Gesundheitssportprogramm JACKPOT, das nachweislich gesundheitsfördernde Effekte hat, begleitet seit 2015 Steirer, seit 2017 Oberösterreicher und seit 2019 auch Burgenländer und Kärntner zu mehr Bewegungsfreude.



Um das für „Bewegungsmuffel“ konzipierte Gesundheitssport-Programm in den derzeit vier Bundesländern anzubieten, ziehen viele Organisationen an einem Strang: Viele Sozialversicherungsträger unter der Federführung der SVA gemeinsam mit dem österreichischen Heilbäder- und Kurorteverband ÖHKV, den Sportverbänden Sportunion, ASKÖ und ASVÖ sowie regionalen Sportvereinen und der Uni Graz. Beim Symposium vor Ort war viel positive Energie und gute Stimmung bei den beteiligten Institutionen und den Besuchern zu spüren – es gab viele erfreuliche Signale für eine weitere Zusammenarbeit. Diese positive Energie wird bei der künftigen Aufbauarbeit unterstützen: Denn 2020 wird diese mit den bewährten Partnern unter der Federführung der SVS – nach der Fusion der SVA (Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft) und der SVB (Sozialversicherung der Bauern) zur SVS (Sozialversicherung der Selbständigen) – fortgesetzt werden. Ziel ist es, JACKPOT künftig flächendeckend in ganz Österreich anbieten zu können.



