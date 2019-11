„Sport am Sonntag“ über das Duell um das Amt des Rapid-Präsidenten mit beiden Kandidaten im Studio

Am 24. November ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 24. November 2019 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Das Duell um Rapid – Wer wird neuer Präsident?

Die Kandidaten Martin Bruckner und Roland Schmid treffen im Studio zur letzten TV-Konfrontation vor der Wahl am Montag aufeinander.

Adi Hütter und Oliver Glasner in der deutschen Bundesliga

Bei Frankfurt gegen Wolfsburg gibt es das erste Aufeinandertreffen der beiden Österreicher als Cheftrainer in Deutschland.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at