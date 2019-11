Bayr: Keine fossilen Projekte mit Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit

Nationalratsabgeordnete unterstützt Forderung von Fridays for Future?

Wien (OTS/SK) - „Die Zeit der Investitionen in fossile Energie muss vorbei sein. Es ist traurig, dass die Forderung fossile Großprojekte nicht weiter zu finanzieren, in Europa überhaupt noch artikuliert werden muss“, stellt Petra Bayr, SP-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, fest. Die Nationalratsabgeordnete unterstützt damit die heutige Demo von Fridays for Future. Die Kundgebung fordert ein Stopp fossiler Großprojekte. ****

Als Bereichssprecherin für globale Entwicklung hat Bayr auch einen Blick auf die Mittel der Entwicklungszusammenarbeit. Erst im März diesen Jahres hat die deutsche NGO Urgewald eine Studie herausgegeben, die belegt, dass die laufende Energieprojektfinanzierung der Weltbankgruppe für fossile Energieträger rund drei Mal so hoch wie die für klimaschonende erneuerbare Energieträger ist. „Es kann nicht sein, dass Gelder, die als Entwicklungszusammenarbeit gerechnet werden, fossile Energien fördern. Die nächste österreichische Regierung muss sich dafür einsetzen, dass auch die Weltbank und alle anderen vergleichbaren internationalen Finanzinstitutionen aus der Förderung von Projekten, die auf fossilen Energieträgern aufbauen, aussteigt“, fordert Bayr. (Schluss) sc/mp

