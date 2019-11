„Heimat Fremde Heimat“ über Handwerkskunst – Hände als Werkzeug für Innovation

Am 24. November um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Silvana Meixner präsentiert am Sonntag, dem 24. November 2019, um 13.30 Uhr in ORF 2 eine „Heimat Fremde Heimat“-Ausgabe zum Thema „Handwerkskunst – Hände als Werkzeug für Innovation“:

„Es ist ein ewiges Lernen, auch für Meister wie uns“, erzählt Geigenbauer Johann Song, der mit seiner Frau Shang Zhi-hong dieses Handwerk in China erlernt hat und seit Jahrzehnten ein erfolgreiches Geschäft in Wien-Wieden führt. Viele der traditionsreichsten Handwerksbetriebe werden durch die Arbeitskraft und das Know-how von Migrantinnen und Migranten unterstützt: Das bestätigt ein Besuch bei den Silberschmieden Jarosinski & Vaugoin, deren Mitarbeiter gebürtige Assyrer aus Syrien sind. Von der Massenindustrie verdrängt, erleben viele handgemachte Produkte heute eine Renaissance und sogar zeitweise ausgestorbene Berufsgruppen, wie jene der Zuckerlmacher oder Seifensieder, werden revitalisiert. Was ist der Wert eines von Hand gefertigten Produktes in unserer Welt des Überflusses? Čedomira Schlapper über Menschen und deren Leidenschaft, ihre Hände als Werkzeug zu benutzen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at