„Labor Alltagskultur“ im Bezirksmuseum Simmering

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Labor Alltagskultur“ kommt am Sonntag, 24. November, in das Bezirksmuseum Simmering (11., Enkplatz 2) und wird dort ab 10.00 Uhr vom Bezirkshistoriker-Team über die umfangreiche Bezirksgeschichte-Sammlung informiert. Ulli Fuchs („Labor Alltagskultur“) erforscht an dem Vormittag das Museum. Gemeinsam mit der Volkskundlerin kann das Publikum vielfältige „Schätze“ entdecken. Neben der Präsentation wichtiger Exponate sind Führungen durch die Sonder-Ausstellungen „Gasthäuser“ und „Wiener Neustädter Kanal“ geplant. Museumsleiterin Petra Leban und Kustos Johannes Hradecky betreuen die Gäste. Das Mitmachen bei dieser Veranstaltung ist gratis. Die ehrenamtlich werkende Museumsmannschaft freut sich über Spenden der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Auskünfte: Telefon 4000/11 127. Kontakt per E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

Das Bezirksmuseum Simmering ist Freitag (14.00 bis 17.00 Uhr) sowie am zweiten und vierten Sonntag im Monat (10.00 bis 12.00 Uhr) bei freiem Eintritt geöffnet. An schulfreien Tagen und an Feiertagen bleiben die Museumsräume gesperrt. Im Internet sind Detail-Angaben über das Mitglied der ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen zu finden: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Labor Alltagskultur“: https://labor-alltagskultur.at/

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

