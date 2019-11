AVISO: Verleihung AUVA-„Back to Life“-Award Niederösterreich am 2. Dezember 2019

Preisverleihung mit LR Christiane Teschl-Hofmeister

Wien / St. Pölten (OTS) - Der 30. Mai 2008 war ein Schicksalstag im Leben von Jürgen Scheiner. Der damals 26-jährige, gelernte Tischler stürzte beim Bau einer Kellerdecke und erlitt dabei eine komplette Querschnittlähmung. Seitdem ist er auf den Rollstuhl angewiesen. Nachdem er von der Reha nach Hause entlassen wurde, war ihm eines klar: Er möchte ein selbstbestimmtes Leben führen!

Für seinen engagierten und vorbildlichen Weg zurück ins Leben, den er mit ehrenamtlichen Tätigkeiten in den Dienst der Gesellschaft stellt, wird er am Montag, 2. Dezember 2019 bei einem Festakt im Landaus St. Pölten mit dem AUVA-„Back to Life“-Award für Niederösterreich ausgezeichnet.

An der Preisverleihung nehmen teil:

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister

in Vertretung von Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner





Mag. Alexander Bernart, Generaldirektor der AUVA





Mag. Johannes Schedlbauer, Direktor der Wirtschaftskammer NÖ





, Direktor der Wirtschaftskammer NÖ Gerda Schilcher, Vizepräsidentin der Arbeiterkammer NÖ

Über den AUVA-„Back to Life“-Award

Unfälle schlagen plötzlich und unerwartet zu und verändern das Leben binnen Sekunden. Trotz sinkender Zahlen wurden in Österreich im Vorjahr mehr als 87.600 Menschen bei Arbeitsunfällen verletzt. Um sie kümmert sich die AUVA von der Akutbehandlung bis zur Rehabilitation, wenn nötig bis zur Unfallrente. Der AUVA-„Back to Life“-Award wird seit 1997 von der AUVA-Landesstelle Wien vergeben. Mit dem Award werden Menschen ausgezeichnet, die ihre Angehörigen nach schweren Arbeitsunfällen zu Hause pflegen („AUVA-Pflegepreis“). Seit 2016 geht der Preis unter neuem Namen auch an Menschen, die sich nach schweren Arbeitsunfällen mit einer beispielhaften sozialen und beruflichen Rehabilitation ins Leben zurückgearbeitet haben und damit vielen Menschen Mut machen.

Preisverleihung: AUVA-„Back to Life“-Award Niederösterreich

Datum: 02.12.2019, 15:00 - 16:00 Uhr

Ort: Niederösterreichisches Landhaus, Leopoldsaal, Haus 1A

Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, Österreich

