SPÖ-Termine von 25. November bis 1. Dezember 2019

Wien (OTS/SK) -



MONTAG, 25. November 2019:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial dagegen“, kuratiert von Robert Misik, hält Justin Gest (Studium an der London School of Economics, lehrte an der Harvard University und ist zur Zeit Professor an der George Mason University in Washington) einen Vortrag zum Thema „The new Minority – Warum die „weiße Arbeiterklasse“ so wütend ist“. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/v7lc6zn (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 26. November 2019:

9.00 Uhr Medienaktion der SPÖ-Frauen zu 16 Tagen gegen Gewalt. Gewalt an Frauen findet oft im Verborgenen statt. Die SPÖ-Frauen laden zur Medienaktion „Un-Sichtbar“ vor dem Parlament ein (Eingang Parlament Ausweichquartier, Josefsplatz, 1010 Wien).

10.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sondersitzung zusammen. Die Debatte beginnt um 13 Uhr (Hofburg, Großer Redoutensaal).

10.30 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (25. bis 28. November) findet ein gemeinsames Pressegespräch der SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Günther Sidl statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N1.1B).

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Buchvorstellung und Diskussion „ZAHLEN BITTE!! Was Sie schon immer über Österreich wissen wollten“ von Konrad Pesendorfer von Statistik Austria und Florian Klenk vom FALTER. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/rmqcbwk (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien, Quartier Belvedere, Hauptbahnhof).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Jahresthema 2019: Borders. Grenzen“, kuratiert von Hanno Loewy, spricht Quinn Slobodian (Associate Professor am Department of History des Wellesley College) über sein Buch „Globalisten: Das Ende der Imperien und die Geburt des Neoliberalismus“. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/s6te72x (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 27. November 2019:

17.30 Uhr (bis 18.30 Uhr) Wo gibt es Hilfe bei Gewalt? Was muss im Gewaltschutzbereich geschehen? SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek und SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Brunner diskutieren im Live-Chat auf Facebook https://www.facebook.com/spoebundesfrauen. Fragen können schon vorab geschickt werden an frauen@spoe.at.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltung „Kreisky Forum Spezial“ findet in Zusammenarbeit mit dem Brandstätter Verlag die Buchpräsentation „Leidenschaftlich rot. Darum mehr Sozialdemokratie“ von Gerhard Zeiler statt. Begrüßung durch Franz Vranitzky (Bundeskanzler a.D., Gründungs- und Ehrenpräsident des Kreisky Forums); Input von Gerhard Zeiler, (Medienmanager, Leiter des globalen Vertriebs von Time Warner, Autor). Im Anschluss daran findet ein Gespräch mit Brigitte Ederer (Industriemanagerin und ehemalige Politikerin) statt. Die Moderation der Veranstaltung führt Peter Pelinka (Autor und Journalist). Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/tennfxe (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 28. November 2019:

16.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der entwicklungspolitischen Fachtagung der Stadt Wien zum Thema „Bildung“ teil (Wiener Rathaus, Wappensaal).

18.00 Uhr Im Rahmen der Reihe RI-Perspektiven lädt das Karl-Renner-Institut zur Lesung und Diskussion „Erinnern und Verdrängen“ mit Raphaela Edelbauer, die aus ihrem Buch „Das flüssige Land“ liest. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/tu5ggbb (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien, Quartier Belvedere, Hauptbahnhof).

18.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt anlässlich 30 Jahre FIAN Österreich an der Diskussion „Social Rights for Future“ teil. FIAN ist die internationale Menschenrechtsorganisation für das Recht auf Nahrung (Volksanwaltschaft, Singerstraße 17, 1015 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Hegemonien und Allianzen“, kuratiert von Walter Posch, findet eine Diskussion zum Thema „The other game: Middle East Powers in Africa“ statt. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/sqjmuts (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 29. November 2019:

9.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am zweiten österreichischen Sustainable Development Goals (SDG) Forum teil (Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien).

12.45 bis 13.00 Uhr SoHo und SPÖ hissen die Red-Ribbon-Fahne anlässlich des Welt-AIDS-Tags (1. Dezember) an der SPÖ-Parteizentrale (SPÖ-Zentrale, Löwelstraße 18, 1010 Wien).

17.30 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an einer Diskussion von FIAN Österreich zum Thema „30 Jahre Einsatz für das Menschenrecht auf Nahrung – Errungenschaften und Zukunftsperspektiven von sozialen Rechten“ teil (Burgenländisch-kroatisches Zentrum, Schwindgasse 14/4, 1040 Wien).

