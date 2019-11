Karrieremeldung: Norbert Streicher ist neuer Commercial Director bei LeasePlan Österreich

Wien (OTS) - Norbert Streicher ist ab sofort neuer Commercial Director bei LeasePlan Österreich

Norbert Streicher (45) verantwortet ab sofort als neuer Commercial Director die Bereiche Vertrieb und Produktmanagement bei LeasePlan Österreich. In dieser Schlüsselposition ist er für die strategische Ausrichtung, die Führung der Vertriebs- und Key Account Management-Teams und die Weiterentwicklung von Produkten und Services zuständig.

„Mit Norbert Streicher haben wir die Position des Commercial Directors mit einem Branchenexperten besetzt. Aufgrund seiner langjährigen Beschäftigung im Unternehmen kennt er nicht nur LeasePlan Österreich und unsere KundInnen besonders gut, sondern verfügt über ein breites Wissen über die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen am Markt“, so Hessel Kaastra, CEO LeasePlan Österreich.

In seiner beinahe 20-jährigen Karriere bei LeasePlan Österreich hat der gebürtige Wiener viele Bereiche des Unternehmens kennengelernt. Zuletzt war er als Head of Commercial Development & Support verantwortlich für Produktmanagement, Tender Management und Trainings. Dank seiner langjährigen Tätigkeit im Unternehmen verfügt der Teamplayer nicht nur über eine breite Branchenexpertise, sondern weiß auch über die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in der betrieblichen Mobilität bestens Bescheid. Dieses Wissen wird Norbert Streicher nutzen, um neue Akzente in der KundInnenbetreuung zu setzen und das Produkt- und Serviceangebot des Unternehmens nach den Bedürfnissen der KundInnen und des Markts weiterzuentwickeln.

Norbert Streicher über die neue Herausforderung: „In jeder Beziehung geht es ums Zuhören, Verstehen und Kommunizieren – so auch in der Beziehung mit unseren KundInnen. Das Ziel von LeasePlan Österreich ist es, durch umfangreiche Beratungsleistungen, klare Standards und digitale Lösungen einen Mehrwert für die KundInnen zu generieren. Ich freue mich, in meiner neuen Funktion und gemeinsam mit einem tollen Team, zur Erreichung dieses Ziels stark beitragen zu können.“

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst

currycom communications GmbH | Julia Hosch, BA, Mag.a Mitra Vidic | Tel.: +43 1 599 50 |

E-Mail: jh @ currycom.com, mv @ currycom.com | Mariahilfer Straße 99 | 1060 Wien | www.currycom.com



LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement GmbH | Mag.a Elke Platzer | Tel.: +43 1 601 02-114 |

E-Mail: elke.platzer @ leaseplan.com | Clemens-Holzmeister-Straße 6 | 1100 Wien | www.leaseplan.com