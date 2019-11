Fahrraddiebstahl – zwei Festnahmen

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 21.11.2019, 20:30 Uhr

Vorfallsort: 3., Landstraßer Hauptstraße

Sachverhalt: Nachdem eine Zeugin einen Fahrraddiebstahl beobachtete, hielt sie eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife an. Sie gab den Beamten gegenüber an, dass das Fahrrad in einen PKW geladen wurde. Auf Grund einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der PKW in Wien 4, Wiedner Gürtel angehalten und das Fahrrad sichergestellt werden. Weiters wurden zwei Männer, ein 34- und ein 40-jähriger slowakischer Staatsangehöriger, die sich in dem PKW befanden, festgenommen und diverses Einbruchswerkzeug sichergestellt.

