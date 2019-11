Versuchter Einbruch in eine Pizzeria

Wien (OTS) - Vorfallszeit: 21.11.2019, 04:00 Uhr

Vorfallsort: 10., Quellenstraße

Sachverhalt: Ein Zeuge verständigte den Notruf und gab an, soeben zwei Jugendliche dabei beobachtet zu haben, wie sie den Versuch unternahmen in eine Pizzeria einzubrechen. Dabei hätten sie zuerst versucht ein Fenster aufzuschieben, anschließend drückten sie das Fenster oberhalb der Eingangstür gewaltsam auf. Anschließend seien die beiden jedoch, ohne das Geschäftslokal zu betreten, geflüchtet. Auf Grund der detaillierten Personsbeschreibung konnten die beiden Tatverdächtigen, ein 16- und 17-jähriger Österreicher noch in der Nähe der Tatörtlichkeit festgenommen werden, Einbruchswerkzeug konnte keines aufgefunden werden.

Bei der anschließenden Einvernahme zeigten sich beide geständig. Über das Tatmotiv gaben sie keine Auskunft.

