Brigittenau - BV Hannes Derfler (SPÖ): Herzlich willkommen, Genosse Hasan Polat!

Wien (OTS/SPW-K) - In der Bezirksvertretungssitzung des 20. Wiener Gemeindebezirks gab Herr Bezirksvorsteher Hannes Derfler bekannt, dass Herr Bezirksrat Hasan Polat sich mit sofortiger Wirkung dem Sozialdemokratischen Klub im Bezirksparlament anschließt. In den letzten vier Jahren hat Bezirksrat Polat, gemeinsam mit der SP-Fraktion viele Initiativen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung seines Heimatbezirkes mitgetragen.



Polat: „Ich möchte Projekte und Initiativen zum Wohle meiner MitbürgerInnen unterstützen und realisieren. Ich habe erfahren müssen, das dass allein nicht erfolgreich möglich ist. Daher habe ich aufgrund meiner politischen Überzeugung einen Partner gesucht und ihn in der Sozialdemokratie gefunden.“



Der Vorsitzende der SPÖ Brigittenau Gemeinderat Erich Valentin ist überzeugt: „In der Stadt Wien und der Brigittenau ist ein wertschätzendes Zusammenleben kein Lippenbekenntnis, sondern gelebte Realität. Hier sind Inanspruchnahme von Rechten auch mit der Übernahme von Pflichten verbunden. Mit Bezirksrat Hasan Polat hat die SPÖ jemanden dazugewonnen, der sich für eine weitere gute Entwicklung des Bezirks einsetzen wird. Ich wünsche ihm und uns dazu alles Gute.“ Bezirksvorsteher Hannes Derfler freut sich nicht nur über die Vergrößerung „seines“ SPÖ Teams, sondern hält auch fest, dass „für gute Entscheidungen im Bezirksparlament oft unterschiedliche Perspektiven notwendig sind und Vielfältigkeit und Attraktivität unseres Heimatbezirks sich auch in den Persönlichkeiten der Bezirksvertretung abgebildet sein sollen, was bei dieser personellen Veränderung umgesetzt wird.“



