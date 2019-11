AUSTRIACUS 2019: Österreichischer Bundeswerbepreis in der WKÖ verliehen

WKÖ-Mahrer: Mit dem Preis des Fachverbands Werbung und Marktkommunikation holen wir die hervorragenden Leistungen der heimischen Werberinnen und Werber auf die Bühne

Wien (OTS) - Insgesamt 39 Preisträger konnten sich bei der Verleihung des zweiten österreichischen Bundeswerbepreises AUSTRIACUS am Donnerstag, 21. November 2019, in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) über eine Auszeichnung freuen. „Die heute prämierten Projekte beweisen einmal mehr, wie innovativ und kreativ Österreichs Unternehmen sind. Vor allem in Zeiten der Digitalisierung sind genau diese Kreativität und Innovationskraft für den Wirtschaftsstandort Österreich enorm wichtig“, betonte WKÖ-Präsident Harald Mahrer vor dem „Who-is-Who“ der österreichischen Medien- und Agenturszene.

Sery-Froschauer: AUSTRIACUS ist Benchmark für österreichische Kommunikationsbranche

Auch Angelika Sery-Froschauer, Obfrau des Fachverbandes Werbung und Marktkommunikation in der WKÖ, unterstrich: „Österreich ist ein starker Werbe- und Kommunikationsstandort. Auch wenn wir ein kleines Land sind, zählen unsere Agenturen für regionale, nationale und internationale Auftraggeber zu den qualitativ besten im deutschsprachigen Raum. Der AUSTRIACUS gibt genau diesen Agenturen und ihren Auftraggebern aus unseren Bundesländern eine nationale Bühne und damit eine enorme Sichtbarkeit über die Grenzen der Bundesländer hinaus. Zudem geht es auch darum, international mit dem AUSTRIACUS sichtbar zu werden und das Benchmarking der Regionen zu fördern.“

Unter dem Vorsitz des Markenexperten Thomas Börgel zeichnete die 17-köpfige AUSTRIACUS-Jury aus den 258 Siegerprojekten der Landeswerbepreise die Gewinner in zwölf Kategorien - nach den Kriterien Kreativität, Strategie, Originalität, Idee und Umsetzung - mit Gold, Silber oder Bronze aus. Auch in der Sonderkategorie „Kreativwirtschaftsgeschichte 2019“, die von der Kreativwirtschaft Austria vergeben wird, wurde ein Preis vergeben.

Angelika Sery-Froschauer: „Ein ganz besonders großer Dank gilt unseren Sponsoren, ohne die die Ausrichtung dieser wichtigen Veranstaltung für die heimische Werbewirtschaft gar nicht möglich wäre: von unserem Hauptsponsor, den ORF-Landesstudios, über die Kategoriesponsoren, die Fachverbände Buch/Medien, Film- & Musikwirtschaft, Unternehmensberatung, IGMA (Interessensgemeinschaft Media Agenturen), Kreativwirtschaft Austria, Mediaprint (Kurier/Kronen Zeitung), ÖBB-Werbung, ORF, ORF-Enterprise, RMA (Regionalmedien Österreich), VÖZ (Verband Österreichischer Zeitungen), Wiener Städtische Versicherung bis hin zu RTR (Rundfunk und Telekomregulierungs GmbH) und Stiegl Brauerei.“ (PWK560/ES)

Die AUSTRIACUS Preisträger 2019 finden Sie unter: https://bit.ly/37qRRws

